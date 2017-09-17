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(Görüntülü Haber) HDP'den Diyarbakır'da 'Adalet, Vicdan ve Demokrasi' mitingi

Mehmet TÜRK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi'nin (HDP) Diyarbakır'da düzenlediği, 'Adalet, Vicdan ve Demokrasi' mitingi başladı

17 Eylül 2017 22:23

Mehmet TÜRK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi\'nin (HDP) Diyarbakır\'da düzenlediği, \'Adalet, Vicdan ve Demokrasi\' mitingi başladı. Yoğun katılımın olduğu miting için Diyarbakır polisi olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.

Saat 15.00\'te başlayan mitinge katılımlar devam ederken, alana girenler, polis tarafından didik didik arandı. Miting alanına sadece HDP flamaları alınırken, bazı katılımcıların cezaevinde bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın fotoğraflarını taşıdıkları görüldü.

Miting alanına HDP tarafından, \'Demokratik hukuk ilkeleri çiğnenemez\', \'Gençlerin bugünü ve geleceği karartılamaz\', \'Kadınların kazanımları yok edilemez\' ve \'Toplumsal barıştan vazgeçilemez\' yazılı pankartların asıldığı görüldü. HDP milletvekillerinin de katıldığı miting, konuşmalarla devam etti.

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