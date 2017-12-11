(Görüntülü Haber) HDP Eş Genel Başkanı Kemalbay: CHP belediyelerine yapılan saldırıya tanıklık ediyoruz

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, AK Parti\'nin kayyum atamalarını iktidarda kalabilmek için yaptığını ileri sürerek, \"Bugün CHP\'nin belediyelerine yapılan saldırıya, iktidarın ayakta kalabilmek için toplumun seçtiği başkanlarına yöneltilmiş operasyonlarına tanıklık ediyoruz\" dedi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından hazırlanan, \'Demokratik Ekolojik Katılımcı Kadın Özgürlükçü Yerel Yönetim Modeli ve Bir Gasp Aracı Olarak Kayyum Uygulamaları\' raporu bir otelde düzenlenen toplantıyla açıklandı. Toplantıya, HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, HDP milletvekilleri Ziya Pir, Feleknas Uca, Sibel Yiğitalp, DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Genel Başkanı Leyla Güven, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda parti yöneticisi ve görevden alınan bazı belediye başkanları katıldı. \'İLK SEÇİMLERDE GİDECEKLER\' Toplantıda konuşan HPD Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, kayyum atamalarının kanuna aykırı olduğunu söyledi. Belediyelere darbe girişimi süreciyle el konulduğunu kaydeden Kemalbay, şöyle dedi: \"Bugün bize burada anlatılan 2 yılı aşkın bir süredir karşı karşıya bulunduğumuz bir siyasi darbenin hikâyesidir. Eş Genel Başkanımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızın rehin alınmasıyla yapılan şey, parlamentonunun ve siyasetin birleşimine bir darbe süreciyle el koymaktır. Bugün eğer kayyumlar kendilerini belediye başkanı sanıyorsa, bu onların sorunudur. Kayyum atamak demek, aslında devletin, kendi anayasasını, hukukunu çiğneyerek tamamen hukuksuz bir şekilde adete sömürge ülkelerinde yaşanan bir tarzla merkezden vali, vali yardımcıları ve kaymakamların bu kentlere atanması demektir. Bunlar kendilerini kayyum sanabilir ama ilk seçimlerde gideceklerdir. Çünkü, yaptıkları bütün harcamaların faturalarını 2019 yılından sonraya kesiyorlar. Demek ki kendileri de yaptıkları şeye inanmıyorlar.\" \'OHAL İLE KALICILAŞTI\' Konuşmasında, İstanbul Ataşehir Belediye Başkanı CHP\'li Battal İlgezdi\'nin görevden uzaklaştırılmasını da eleştiren Kemalbay, şunları söyledi: \"Bugün, çürüyen yozlaşan bir iktidar ile karşı karşıyayız. Her yerde bu çürümesinin belirtilerini görüyoruz. ABD\'de gerçekeleşen Zarrab davası bunun örneklerinden biridir. Bir başka örneği de buralarda kayyum atayarak gerçekleştirdikleri halkın iradesini gasp etme, sadece Kürt halkının kazanımlarına yönelmiş bir saldırı değil, aynı zamanda ayakta kalamayan AKP-Saray rejiminin kendi beledisine de kayyum atama durumudur. Meşru olmayan 16 Nisan Referandumu\'nda kendisine oy vermeyen belediyeleri de görevden alarak, yerine bir çeşit kayyum atayarak aslında ayakta kalmaya çalışmaktadır. Bugün CHP\'nin belediyelerine yapılan saldırıya, iktidarın ayakta kalabilmek için toplumun seçtiği başkanlarına yöneltilmiş operasyonlarına tanıklık ediyoruz. Bu aslında iktadarda kalmak için meşruiyet yaratmak arzusundan başka bir şey değildir. Devlet, yaptığı bu siyasi darbeyi OHAL ile kalıcılaştırmıştır. OHAL yasaları kalıcı bir şekilde muhafaza edilmek, halkların isyanı bastırılarak mütemadiyen bu baskı rejimi muhafaza edilmek isteniyor. Bizler buna müsaade etmeyceğiz.\" 94 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI Kemalbay\'ın ardından DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Aslan raporu açıkladı. Raporda şunlara yer verildi: * Yerel ve demokratik siyasetin en temel ayaklarından biri olan belediyelere kayyum atamaları ile yurttaşların yönetime katılım hakkı gasp edildiği gibi, demokratik siyasete de darbe vurulmuştur. * Kayyum atamaları sonucu, bugün 3 büyükşehir, 7 il, 63 ilçe ve 21 belde belediyesi, toplam 94 belediyemize, devletin memurları kayyum olarak atanmış durumdadır. * 93 belediye eş başkanımız tutuklanırken, şu anda ise 68 belediye eşbaşkanımız halen cezaevindedir. * Bu 94 belediyeye yapılan kayyum atamalarına baktığımızda, atananların 14\'ü vali ve vali yardımcısı iken, geri kalan 80 kişi kaymakamdır. * İhraç ve işten çıkarmalar sonucu belediyelerden çıkarılan emekçi sayısı 3 bin 33\'tür.