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(Görüntülü Haber) Hayvan yüklü gemi güvenli bölgeye demirletildi (2)

YOLUNA DEVAM ETTİ Çanakkale Boğazı girişinde sancak tarafında 10 derece yatık tespit edilen ve güvenli bir yere demirletilen Bahama bandıralı 'Bader-III' isimli hayvan taşıyan gemi, alınan gerekli önlemlerin ardından demir alarak römorkörler eşliğinde yo

02 Aralık 2017 21:32

YOLUNA DEVAM ETTİ

Çanakkale Boğazı girişinde sancak tarafında 10 derece yatık tespit edilen ve güvenli bir yere demirletilen Bahama bandıralı \'Bader-III\' isimli hayvan taşıyan gemi, alınan gerekli önlemlerin ardından demir alarak römorkörler eşliğinde yoluna devam etti. Dün saat 23.45\'ten bu yana Karanlık Liman açıklarında demirleyen gemi, işlemlerinin tamamlanması ve gerekli önlemlerin alınmasının ardından saat 15.45 sıralarında demir alarak kontrollü bir şekilde seyrini sürdürdü. Saat 16.30\'da Çanakkale önlerinden geçen gemiye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı \'Kurtarma-4\' ve \"Kurtarma-9\" isimli römorkörler, Çanakkale Boğazı çıkışana kadar güvenlik amacıyla eşlik etti.

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