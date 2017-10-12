(Görüntülü Haber) Hayırsever işadamı, son yolculuğuna uğurlandı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da kentin hayırsever işadamlarından eski milletvekili 89 yaşındaki Halil Yurtseven, yaşamını yitirdi. TBMM Üstün Hizmet Madalyası ödülü de bulunan Yurtseven, Hatuniye Camisi\'ndeki cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.



Adalet Partisi\'nden 16\'ncı dönem Manisa milletvekilliği yapan, hayırsever işadamı Halil Yurtseven, 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşlılığa bağlı sağlık rahatsızlıklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Evli, 3 çocuk, 6 torun sahibi Yurtseven için bugün öğle Hatuniye Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, Ak Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, Manisa Vali Vekili Volkan Köksal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mümtaz Kahya, Çevre eski Bakanlarından Rıza Akçalı, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, eski belediye başkanları Zafer Ünal, Bülent Kar, Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve sevenleri katıldı. Yurtseven Ailesi, camii bahçesinde taziyeleri kabul etti.



TBMM eski Başkanı ve Başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç, Halil Yurtseven ile yıllarca birlikte siyaset yaptıklarına dikkati çekip, Manisa\'nın önemli bir değerini yitirdiğini söyledi. Halil Yurtseven\'in siyasetin yanı sıra hayırseverliğiyle de ön plana çıktığını dile getiren Arınç, okul ve sağlık ocağı yaptırdığını hatırlatarak, \"Manisa için acı bir kayıp, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kendisi aynı zamanda TBMM Üstün Hizmet Madalyası ödülü sahibidir. Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nin kurucuları arasındadır. Böyle bir değeri yitirdiğimiz için üzgünüm\" dedi.



Kılınan namazının ardından Yurtseven\'in cenazesi Çatal Mezarlığı\'na götürülüp, toprağa verildi.



HALİL YURTSEVEN KİMDİR?



1928 yılında Akseki\'de doğan Halil Yurtseven, Demokrat Parti\'de politikaya atıldı. Adalet Partisi\'nin Manisa il kurucuları arasında yer aldı. Yurtseven Adalet Partisi\'nde İl başkanlığı ve ilçe başkanlıklarında bulundu. Manisa il genel meclisi üyeliği yapan Yurtseven, Manisa OSB\'nin de kurucuları arasında yer aldı. 1977-1980 yılları arasında Adalet Partisi\'nden Manisa milletvekili oldu. Manisalı işadamı Halil Yurtseven, tarım ve yem sanayisinde çalıştı. Kendi adına Manisa\'da bir ilköğretim okulu, eşi adına sağlık ocağı yaptırdı.

