(Görüntülü Haber) Havanlı saldırıda yaralanan askerler hastaneye getirildi

DHA:Suriye'nin Darmık dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede operasyona katılan askerlere havanlı saldırı düzenlendiği, saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden helikopterlerle tahliye edilerek hastanelere kaldırıldığı bildirildi
07 Şubat 2018 22:08
DHA:Suriye\'nin Darmık dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede operasyona katılan askerlere havanlı saldırı düzenlendiği, saldırıda yaralanan askerlerin bölgeden helikopterlerle tahliye edilerek hastanelere kaldırıldığı bildirildi..
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