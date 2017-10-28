(Görüntülü Haber) Hava Kuvvetleri Eski Komutanı Ünal, mezunu olduğu okulun pilav gününe katıldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- HAVA Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Karabük\'te 50 yıl önce mezun olduğu ortaokulun pilav günü etkinliğine katıldı.



Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, eski adı \'Yenişehir\', şimdiki adı \'Atatürk\' olan ortaokulunun 50\'nci yıl pilav günü etkinliğine katıldı. 1967 yılında kurulan okuldan o dönemde mezun olan öğrencilerin arasında yer alan Ünal, okulun bahçesinde düzenlenen törende, öğretmenleri, müdürleri ve sınıf arkadaşlarını esprili bir dille uyararak, çizgi halinde sıraya girmelerini istedi. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Törende konuşan Ünal, ortaokul 2\'nci sınıfı Demir Çelik Lisesi, 3\'üncü sınıfı ise Atatürk Ortaokulu\'nda tamamladığını belirterek şöyle dedi:



\"1967-68 yılı mezunu olarak buradan ayrıldık. Eğitim yolculuğunda buradan aldığımız feyz gerçekten bizlerin ufkunu her zaman açık tuttu. Bu okul gerçek manada coşku dolu bir okuldu. Eğitim için coşkulu ve hemen hemen her türlü yaşam için coşkulu bir ortam yaşadık. Bu sıcak aile ortamını bize sağlayan müdürümüz, müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz buradalar. Kendilerine tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bizleri çok güzel yetiştirdiler. Daha sonraki bayrak yarışı olan eğitim yolculuğunda da bizlerin yolunu açtılar.\"



Aynı heyecanı bugün ortaokul son sınıfta olan gençlerle de paylaştığını belirten Ünal, \"Eminin aynı heyecanı onlar da duyuyorlar ve geleceğe çok güzel hazırlanıyorlar. Böyle bir yuvaya sahip oldukları için kendilerini tekrar kutluyorum\" diye konuştu.



Konuşmaların ardından üzerinde ay-yıldız bulunan balonlar uçuruldu. Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ve beraberindekiler, daha sonra okulun spor salonunda kendilerine ikram edilen nohutlu pilavı yiyip ayran içtiler. Burada öğrencilerin 50\'nci yıl hatıra defterine duygularını yazan Ünal, daha sonra eski sınıfına giderek sıra arkadaşları ile birlikte hatıra fotoğraf çektirdi.



İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse’nin eşlik ettiği Ünal, gazetecilerin kendisine, 50 yıl sonra eski sırasına oturduğunu hatırlatması üzerine, \"Okul, irfanı hür, vicdanı hür gençler yetiştirmeye devam ediyor. Öyleydi ve öyle olmaya devam ediyor\" ifadelerini kullandı.



