(Görüntülü Haber) Hatay'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA)- CUMHURİYET Bayramı\'nın 94\'üncü yıl dönümü Hatay\'da coşkuyla kutlandı. Havanın yağışlı olması nedeniyle etkinlikler Antakya Spor Salonu\'nda yapıldı. Hatay Valisi Erdal Ata, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz ve il protokolünün katıldığı kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunmasıyla sürdü. Öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin okuduğu şiirlerin ardından kutlamalar Hatay Valisi Erdal Ata\'nın konuşmasıyla devam etti. Hatay Valisi Erdal Ata konuşmasında şunları söyledi: \"Türk milletine; onurlu bir yaşam, parlak bir gelecek, çağdaş bir devlet yönetimi armağan eden ve bu büyük tarihi değişimi gerçekleştiren yüce Atatürk\'ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyoruz.\" Vali Ata\'nın konuşmasının ardından halk oyunları gösterisiyle kutlamalar sona erdi.