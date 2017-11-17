(Görüntülü Haber) Hatay, şehidini uğurladı

Ufuk AKTUĞ/PAYAS (Hatay), (DHA) - KUZEY Irak\'ta bulunan Avaşin-Basyan Bölgesi\'nde,

bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş 25 yaşındaki Bilal Türkmen, memleketi Hatay\'ın Payas İlçesi\'nden son yolculuğuna uğurlandı.



Şehit Piyade Uzman Çavuş Bilal Türkmen\'in Türk bayrağına sarılı cenazesi ilk olarak helallik alınması için Karbeyaz Mahallesi\'ndeki baba ocağına getirildi. Şehit Türkmen\'in tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından Türkmen\'in cenazesi kortej eşliğinde Şehitlik Cami\'ne götürüldü.



Burada düzenlenen törene Hatay Valisi Erdal Ata, AK Parti Hatay milletvekilleri Orhan Karasayar, Hacı Bayram Türkoğlu, Mehmet Öntürk, CHP Hatay milletvekilleri Mevlüt Dudu, Serkan Topal, Birol Ertem, MHP Hatay Milletvekili M. Necmettin Ahrazoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 39. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral T. Erkan Olgay, kaymakamlar, belediye başkanları, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Bekar olan şehit Bilal Türkmen için düzenlenen törende annesi Elife, babası Mustafa Türkmen\'i yakınları teselli etmeye çalıştı.



Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kılınan cenaze namazının ardından şehit Bilal Türkmen, gözyaşları arasında toprağa verildi.