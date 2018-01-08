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(Görüntülü Haber) Hatay dağ ceylanı popülasyonu 5 yılda 3 kat arttı

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce korumaya alınan ve türü Türkiye'ye özgü olan Hatay dağ ceylanı (gazella gazella) popülasyonunda 5 yılda yaklaşık 3 kat artış yaşandı

08 Ocak 2018 19:43

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü\'nce korumaya alınan ve türü Türkiye\'ye özgü olan Hatay dağ ceylanı (gazella gazella) popülasyonunda 5 yılda yaklaşık 3 kat artış yaşandı. Suriye sınır bölgesinde, Hatay\'ın Kırıkhan ve Kumlu ilçelerinde bulunan 139 bin dekarlık alanda yaşayan Hatay dağ ceylanlarının sayısı her geçen gün artıyor. Suriye\'de yaşanan iç savaş dolayısıyla hayat alanını yitiren ve örülen duvar nedeniyle ülkeye dönmesi mümkün görünmeyen endemik tür, artık en kuzey bölge olarak sadece Türkiye\'de görülüyor. Yaşam yerlerini ormanlık ve kayalık içermeyen, bozkır ve yarı bozkır iklime sahip, tepelik ve dağlık alanların oluşturduğu dağ ceylanları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın koruma faaliyetleriyle varlıklarını artırıyor. 2012 yılı sayımında 235 olan Hatay dağ ceylanı, 2017\'de yapılan sayımlarda 670 birey olarak belirlendi. Ayrıca bu sayımlar, türün yayılış gösterdiği toplam 139 bin dekarlık alanın neredeyse tamamına yakın 124 bin dekarlık kısmında yapıldı. İLK VE TEK ÜRETİM MERKEZİ 5 YIL ÖNCE KURULDU Öte yandan Hatay dağ ceylanı popülasyonunu desteklemek amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca, Türkiye\'nin ilk ve tek üretim merkezi Hatay\'da 5 yıl önce kuruldu. Bugün itibarıyla 12 bireyin bulunduğu merkezde, yaralı ve bakıma muhtaç ceylanların tedavisi de yapılıyor. Kırıkhan sınırlarındaki üretim merkezi, 160 dekarlık alanda yer alıyor.

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