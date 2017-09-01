(Görüntülü Haber) Hastaneler acemi kasaplarla doldu

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR, Kütahya ve Bilecik\'te çok sayıda kişi kurbanlık keserken kendi kendilerini yaraladı. Eskişehir\'de 121, Kütahya\'da 114, Bilecik\'te de 71 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.



Eskişehir\'de vatandaşların büyük çoğunluğu belediyelerin belirledikleri yerlerde kurban kesimlerini yaptırdı. Kurban kesimi sırasında kaza sonucu kendi kendini yaralayan çok sayıda kişi özel araçlarıyla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Hastane acil servislerinde gerekli tedavileri yapılan acemi kasaplar daha sonra taburcu edildi.



Kütahya ve Bilecik\'te de vatandaşlar belediyelerin belirlediği yerlerde kurbanlıklarını kestirdi. Bu iki kentte de çok sayıda kişi kurban kesimi sırasında kazayla yaralandı.