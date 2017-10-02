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(Görüntülü Haber) Hastanede cep telefonu hırsızlığı kamerada

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS'te Suriye uyruklu 50 yaşındaki A

02 Ekim 2017 20:57

Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te Suriye uyruklu 50 yaşındaki A.F.\'nin, Devlet Hastanesi\'nin Acil Servisi\'nde bir hastaya ait cep telefonu ile şarj cihazını çalması, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, geçen 25 Eylül\'de Kilis Devlet Hastanesi\'nin Acil Servisi\'nde meydana geldi. Hastanede tedavi olmaya gelen M.T., kayıt yapılan masaya bıraktığı cep telefonu ile şarj cihazını yerinde bulamayınca, polise haber verdi. İhbarla gelen polisler, inceledikleri güvenlik kamera görüntülerinden bir kişinin, masadaki cep telefonu ile şarj cihazını aldığını belirledi. Yapılan çalışmayla hırsızlığı yapan kişinin Suriye uyruklu A.F. olduğu saptandı. Suriyeli A.F., polis tarafından evinde yakalanıp gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada ele geçirilen cep telefonu ile şarj aleti, sahibine teslim edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde A.F.\'nin kağıtla gizlediği masadaki cep telefonu ile şarj cihazını alıp uzaklaştığı görülüyor.

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