T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hastane otoparkında hafif ticari araç yandı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Birecik Devlet Hastanesi otoparkında, park halindeki hafif ticari araç, alev aldı

12 Nisan 2018 20:29

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Birecik Devlet Hastanesi otoparkında, park halindeki hafif ticari araç, alev aldı. Yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Birecik Devlet Hastanesi\'ne gelen Menderes Açar\'a ait otoparktaki 27 L 1844 plakalı hafif ticari araç, alev aldı. Aracın yandığını görenler itfaiyeye haber verip, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. 

Araçta zarara neden olan yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edildi. Araç çağrılan çekiciyle otoparktan kaldırıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BİRECİKDHABirecik Devlet HastanesiYangınvatandaşlarınMenderes AçarAracınKısaAraç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24