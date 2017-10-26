(Görüntülü Haber) Hasta kadını Cankur kurtardı

ADANA,(DHA) ADANA\'da hastalığı nedeniyle yatağından kalkamayan 40 yaşındaki Aynur Çolak, evinin kapısı itfaiye ekipleri tarafından kırılarak hastaneye kaldırıldı. Mithatpaşa Mahallesi\'nde oturan Aynur Çolak\'tan 2 gündür haber alamayan komşuları, polisten yardım istedi. Eve gelen polis, kapıyı açamayınca Adana İtfaiye Müdürlüğü ekibini çağırdı. Olay yerine gelen Cankur ekibi, Aynur Çolak\'ın kapısını levye ile kırarak polis ve sağlık ekibiyle birlikte eve girdi. Evinin salonundaki koltukta titrer halde baygın bulunan Çolak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.