(Görüntülü Haber) Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi Kağıthane’de açıldı

İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE Belediyesi, çocukların geleceğine yön verip meslek seçiminde kolay karar alabilmesi adına geliştirdiği Yaşam Beceri Atölyelerine bir yenisini daha ekledi. Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından açıldı. Kağıthane Belediyesi tarafından geliştirilen Harmantepe Yaşam Beceri Atölyesi’nde çocukların görsel sanatlar, akıl oyunları, eğitici drama, hayal odası, robot tasarımı, robot programlama, Osmanlı kültürü, müzik ve mutfak atölyeleri hizmetlerinden yararlanması hedeflendi. Bin 300 metrekare alana kurulan tesisin açılışı, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Merkezin açılışından büyük mutluluk duyan çocukların heyecanı ise gözlerinden okundu. ‘ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’ Başkan Kılıç, çocuklarını ücretsiz yararlanabileceği tesis hakkında şunları söyledi: 7 ayrı mahallemizde yaşam beceri atölyemiz var. Burada da 38 sınıfımız bulunuyor. Çocuklarımız her sınıfta farklı farklı konularda kendilerini geliştiriyorlar. Robot oluşturma, bilgisayar, müzik, hayal dünyası, değerlerimiz, akıl oyunları ve mutfağımız gibi dersliklerimiz bulunuyor. 7-18 yaş aralığında binlerce çocuğumuz bu atölyelere gelebiliyor. Hem Harmantepe mahallemiz için hem Kağıthane’miz için hayırlı olsun. Çocuklarımızın güvenli alanlarda eğitim alabilmesi için gelirimizin yüzde 25’ini harcıyoruz.