T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 'Hamileyim' deyip gasp ettirdi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da kendine hamile görüntüsü verip otostop yaparak durdurduğu 2 otomobilin sürücüsünün gasp edilmesine aracılık ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Sevilay D

20 Eylül 2017 14:51

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kendine hamile görüntüsü verip otostop yaparak durdurduğu 2 otomobilin sürücüsünün gasp edilmesine aracılık ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Sevilay D., yakalandı.

İddiaya göre, Sevilay D., aynı gün içinde otomobilini durdurup yanına bindiği Abdurrahman S. ve Süleyman B.\'yi hamile olduğu için hastaneye gitme bahanesiyle yakınlarının oturduğu Yavuzlar Mahallesi\'ne götürüp, gasp ettirdi. Sevilay D., sürücülerin şikayeti üzerine yakalandı.

Toplam 2 bin 100 lira gasp edilmesine aracılık eden Sevilay D., Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Görüntü çekilmesine tepki gösteren ve suçlamayı kabul etmeyen Sevilay D., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANASevilayAbdurrahmanSüleymanYavuzlar MahallesiToplamAdli Tıp BirimiGörüntü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24