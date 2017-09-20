(Görüntülü Haber) 'Hamileyim' deyip gasp ettirdi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kendine hamile görüntüsü verip otostop yaparak durdurduğu 2 otomobilin sürücüsünün gasp edilmesine aracılık ettiği iddia edilen 23 yaşındaki Sevilay D., yakalandı.



İddiaya göre, Sevilay D., aynı gün içinde otomobilini durdurup yanına bindiği Abdurrahman S. ve Süleyman B.\'yi hamile olduğu için hastaneye gitme bahanesiyle yakınlarının oturduğu Yavuzlar Mahallesi\'ne götürüp, gasp ettirdi. Sevilay D., sürücülerin şikayeti üzerine yakalandı.



Toplam 2 bin 100 lira gasp edilmesine aracılık eden Sevilay D., Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Görüntü çekilmesine tepki gösteren ve suçlamayı kabul etmeyen Sevilay D., nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.