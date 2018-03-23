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(Görüntülü Haber) Halk otobüsü şoförü alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA'da, özel halk otobüsü şoförü İ

23 Mart 2018 18:08

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da, özel halk otobüsü şoförü İ.T. (31), polis ekiplerinin kontrolü sırasında yapılan testte, 1,13 promil alkollü çıktı. Sürücü belgesine el konulan İ.T., polis merkezine götürüldü. Merkez Atatürk Bulvarı\'nda trafik kontrolü yapan polis ekipleri, İ.T. yönetimindeki 43 H 0112 plakalı özel halk otobüsünü durdurdu. Yapılan testte, özel halk otobüsü şoförü İ.T.\'nin 1,13 promil alkollü olduğu belirlendi. Otobüsteki yolcular, başka özel halk otobüsüne bindirilirken, İ.T.\'ye \'alkollü araç kullanmak\'tan 1253 liralık cezası kesildi. Sürücü belgesine de el konulan İ.T., \'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak\' suçundan hakkında yasal işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi\'ne götürüldü.

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