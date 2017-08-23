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(Görüntülü Haber) Hakkari’deki cinayetin zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- HAKKARİ'nin Pınarca Köyü'nde ölü  bulunan arıcı 55 yaşındaki Ramazan Köksal'ın katil zanlısı Fatih Özcan, Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına a

23 Ağustos 2017 23:59

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)- HAKKARİ\'nin Pınarca Köyü\'nde ölü  bulunan arıcı 55 yaşındaki Ramazan Köksal\'ın katil zanlısı Fatih Özcan, Tekirdağ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Özcan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkari\'nin Pınarca Köyü\'nde aracılık yapan Ramazan Köksal, 5 gün önce ölü olarak bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Köksal\'ın aracını terk edilmiş olarak bulmuş, cinayet zanlısı olduğu belirlenen Fatih Özcan ise aranıyordu.

TEKNİK TAKİBE TAKILDI

Ölü bulunan Ramazan Köksal, önceki gün memleketi Ordu\'da toprağa verilirken, teknik takibe alınan ve yanında çalıştığı belirlenen Fatih Özcan\'ın Tekirdağ\'ın Kapaklı İlçesi\'ne geldiği tespit edildi. Özcan’ın Kapaklı’da imam nikahlı eşiyle yaşadığının belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince düzenlenen baskında yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki  işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi\'ne sevk edilen Özcan, tutuklanarak cezaevine konuldu. 

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