T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hakkari'de kardan kapanan yollar için çalışma

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 139 köy, 380 mezra yolunun açılması için İl Özel İdare'ye bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı

20 Ocak 2018 19:41

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de 2 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 139 köy, 380 mezra yolunun açılması için İl Özel İdare\'ye bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Hakkari ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından kent genelinde kapanan köy ve mezra yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yetkililer, il genelinde 139 köy ve 380 mezranın ulaşıma kapandığını belirterek, yolların yeniden açılması için 50 iş makinesi ve 72 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MehmetDHA HAKKARİHakkariYetkililer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24