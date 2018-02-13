(Görüntülü Haber) Hakem heyeti karar verdi, İDO fazla ücreti iade etti

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)- BURSA Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş.\'nin (İDO) ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmenliğine uymadığı iddiasıyla yaptığı şikâyette haklı bulundu. Başkan Yılmaz, \"İDO\'nun hukuka aykırı olarak benden tahsil ettiği 25 liranın iadesine karar verildi\" diyerek, haksız uygulamalara karşı mücadelelerinin süreceğini söyledi. Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, İDO\'nun 4736 sayılı Kanunu’nun 1’inci maddesinin 8’inci fıkrasına dayanak yapılarak hazırlanan ve 4 Mart 2014 tarihinde yürürlüğe giren ücretsiz veya indirimli seyahat kartları yönetmeliğine uymadığını savundu. Başkan Sıtkı Yılmaz, bu yönetmeliğe göre Türk vatandaşı olan 65 yaş ve üzeri kişilerin, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi hatları ile belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandığını; bunun yanı sıra yine aynı kişilerin demir yolları ve deniz yollarının şehirlerarası hatlarından yüzde 50 indirimli olarak yararlandığına dikkat çekti. Başkan Yılmaz, ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının ise yönetmeliğe göre nüfus cüzdanı ile kullanılacağını söyledi. \'İDO\'DA YÜZDE 50 İNDİRİM UYGULANMAMAKTADIR\' Yönetmenliğe göre toplu taşıma hizmeti veren belediyelerin kart ücreti ve kart üzerinden tahsil ettikleri vize ücretinin hukuka aykırı olduğunu ileri süren Başkan Yılmaz, \"Ancak uygulama, bu yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun yapılmamaktadır. İDO şehirlerarası deniz seyahatlerinde yüzde 50 indirim uygulamamaktadır. İDO tarifelerinde esnek ücret politikası uygulamaktadır. Buna göre İstanbul’a gidiş-dönüş 58 ile 72 lira arasında değişkenlik göstermektedir.Yönetmelik hükümleri uygulandığında 65 yaş ve üstü tüketiciler 29 ile 35 lira arası bir ücretle İstanbul’a gidiş-dönüş yapabilmektedirler\" dedi. HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU İDO’nun yönetmeliğe uymadığı için itirazda bulunduğunu ve Nilüfer Kaymakamlığı 1’inci Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurduğunu söyleyen Başkan Yılmaz, \"Hakem Heyeti beni şikâyetimde haklı buldu. Hukuka aykırı olarak benden tahsil edilen 25 liranın iadesine karar verdi. Kararı taraflara tebliğ etti. Kararın tebliğinden sonra İDO; karara itiraz etmeden hukuka aykırı olarak benden tahsil ettiği parayı hesabıma iade etmiştir. Bu nedenle İDO’ya da teşekkür ediyorum. Bursa tüketicileri, seyahatleri nedeniyle İDO’ya fazlaya dair ödediği paranın iadesi talebinde bulunabilir, hakem heyetlerine başvuruda bulunabilirler\" ifadelerini kullandı. Haksız ve hukuksuz uygulamalara karşı mücadelelerine devam edeceklerini söyleyen Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, \"Tüm satıcı ve hizmet sağlayıcıları tüketici hukukuna saygılı olmaya davet ediyoruz. Bursa tüketicisinin yalnız olmadığını aracılığınızla bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Haksız uygulamaların mutlaka yargıdan döneceğine inanıyoruz\" diye konuştu.