T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Hafriyat kamyonu Ahmet Mithat Efendi Yalısı'na çarptı

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ sahilde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu 3 araca çarptıktan sonra Ahmet Mithat Efendi yalısına çarparak durabildi

24 Ağustos 2017 21:12

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) BEYKOZ sahilde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu 3 araca çarptıktan sonra Ahmet Mithat Efendi yalısına çarparak durabildi.Kazada kamyon sürücüsü yaralanırken, içerisinde yolcular olan dolmuş kullanılmaz hale geldi. Yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza, Beykoz sahil Ahmet Mithat Caddesi\'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü\'ne bağlı kilitli parke yüklü 34 RJ 0096 plakalı hafriyat kamyonu henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Karşı yönden gelen 3 araca ve karpuz tezgâhına çarpan kamyon kaldırımdaki dubaları ezerek Ahmet Mithat Efendi yalısına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kamyon sürücüsü ambulans ile Paşabahçe Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Hafriyat kamyonunun çarptığı dolmuşta bulunan 4 yolcu şans eseri yaralanmazken, dolmuş kullanılmaz hale geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Görgü tanıkları kamyon şoförünün seyir halindeyken kalp krizi geçirdiğini iddia ettiler. Dolmuş şoförü ise, sürücünün yola bakmadan üzerine geldiğini belirterek, “Yolcular dolmuşun diğer kısmına kaçtılar, şans eseri kurtulduk\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Uğur AYAZSINDHA BEYKOZAhmet Mithat EfendiKazadaYolcularKaza BeykozAhmet Mithat CaddesiBeykoz Belediyesi FenMüdürlüğüRJKarşıYaralıPaşabahçe Devlet HastanesiHafriyatPolisKazaGörgüDolmuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24