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(Görüntülü Haber)  Hafif ticari aracın çarpması sonucu öldü

    İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE’de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz bir kişi öldü

12 Eylül 2017 12:33

 

 

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE’de hafif ticari aracın çarptığı kimliği belirsiz bir kişi öldü.

Kaza, gece yarısı Vatan Mahallesi Divrimoğlu Caddesi\'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde giden Ferit Selim T. yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ile polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Ferit Selim T.\'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

 

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