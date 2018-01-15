(Görüntülü Haber) Hafif ticari araç bariyerlere çarpıp takla attı: 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, TEM yolunda, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında, TEM yolu Gümüşova mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sinan Özer yönetimindeki 34 SG 6675 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, bariyerlere çarpıp, takla attı. Kazada sürücü Sinan Özer ile araçtaki Ümit Karataş ve Tayfun Çıtak yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.