(Görüntülü Haber) Habur’daki tatbikatta tanklara yakıt ikmali

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikatın 29\'uncu gününde yakıt tankeri tarafından tanklara ikmal yapıldı. Mevzi kazma işlemi ise devam ediyor. Silopi ile Habur Sınır Kapısı arasında bulunan TIR Parkı karşısındaki alanda konuşlu bulunan tank ve zırhlı araçlar, 2 günden bu yana manevra yapmıyor. Tatbikat sahasında yer alan tanklara bugün yakıt tankeri ile ikmal yapıldı. İkmal ardından yakıt tankeri tatbikat sahasından ayrıldı. Tatbikat sahasında sabah saatlerinde kepçelerin yeni mevzi kazma işlemi ise hala devam ediyor. 3 gündür kepçeler sahada çalışma yürütüyordu.