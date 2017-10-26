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(Görüntülü Haber) Habur’daki tatbikatta mevzi destek çalışması

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR Parkı karşısında başlattığı tatbikatın 39'ncu gününde, tatbikat alanında bir yandan yeni mevziler açılırken me

26 Ekim 2017 19:05

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Şırnak\'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR Parkı karşısında başlattığı tatbikatın 39\'ncu gününde, tatbikat alanında bir yandan yeni mevziler açılırken mevcut mevziler de kum torbaları ile güçlendirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül’de TIR parkı karşısında başlatılan tatbikat 39\'uncu günde devam ediyor. Tatbikat merkezinde konuşlu tanklarda askerlerce hazırlık yapıldığı görüldü. Tatbikatın uç noktalarında kepçeler tarafından yeni mevzilerin kazılmasına bugün de devam edildi. İş makinesi tarafından tatbikat çevresinde tüm zırhlı araçların çevresi toprak yığınları ile kapatıldı. Tatbikatın güvenliğini sağlayan piyade birliklerinin konuşlu bulunduğu mevzilerde ise çalışma başlatıldı. Nöbet mevzileri, askerler tarafından kum torbaları ile güçlendirildi. \'Kobra\' tipi zırhlı araç da tatbikat alanı içinde ve dışında devriye atarak güvenliği sağladı.

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