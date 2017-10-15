T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Habur'daki 7 milyon dolarlık soygun ile ilgili 6 şüpheli adliyede

Halil COŞKUN- Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'nde bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'tan Türkiye'ye firmaların parasını taşıyan kurye aracının önünü keserek 7 milyon dolar soygun yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alı

15 Ekim 2017 18:00

Halil COŞKUN- Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA) - ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi\'nde bulunan Habur Sınır Kapısı\'ndan Irak\'tan Türkiye\'ye firmaların parasını taşıyan kurye aracının önünü keserek 7 milyon dolar soygun yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Irak\'tan Türkiye\'ye firmaların paralarını getiren bir kurye aracının 2 Temmuz\'da Habur sınır kapısı yakınlarında silahlı kişiler tarafından durdurulup 7 milyon doların çalınması ile ilgili soruşturma devam ederken, olay iligili oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli Adliye\'ye çıkırıldı. Soygunun yaşanması arından güvenlik güçleri bölgede yaptıkları aramada 7 milyon dolardan 1,2 milyon dolarını arazide bulurken, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Başverlimli Jandarma Komutanlığı ekipleri, soygunu gerçekleştirilenlerin yakalanmasını yönelik 3 aylık sürdürdükleri çalışmalar kapsamında geçen hafta düzenledikleri operasyonla 6 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan M.K., M.O., E.T., İ.B., F.A., H.E., zanlılar jandarmadaki ifade işlerinin tamamlanması üzerine bu sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Silopi Adliyesi\'ne sevk edildi. Soygunla bağlantıları olduğu gerekçesiyle 2 kişinin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Halil COŞKUN Mehmet Selim YALÇINSİLOPİDHASilopiHabur Sınır Kapısı Irak TürkiyeJandarmadakiIrak TürkiyeTemmuz HaburAdliyeSoygununJandarma KomutanlığıMüdürlüğüBaşverlimli Jandarma KomutanlığıGözaltınaSilopi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24