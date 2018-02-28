(Görüntülü Haber)  Güvenlik kamerasına yansıyan hayvan hırsızlarına jandarmadan operasyon

İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA - İSTANBUL\'da hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.



İstanbul İl Jandarma ekipleri, Silivri\'de kiraladıkları araçlarla kendilerine aile süsü vererek hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.



Jandarma son olarak Silivri Çayırdere Mahallesi\'nde Ö.B.\'ye ait 5 büyükbaş hayvanı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 5 kişilik şebekeyi takibe aldı. Plakası tespit edilen aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için aile gibi davrandığı belirlendi. Şüpheliler Arnavutköy\'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.



Çalınan hayvanlar da bulunarak sahibi Ö.B.\'ye teslim edildi. Hırsızların yakalanmasına ve hayvanlarının teslim edilmesine çok sevinen Ö.B. jandarmaya teşekkür etti.



