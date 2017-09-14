(Görüntülü Haber) Gürsel Tekin "Terör örgütleri ne kadar tehlikeliyse,imar çeteleri de o kadar tehlikelidir"

Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Binası\'nda basın toplantısı düzenledi. \"İSTANBUL\'UN BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE, TÜRKİYE\'NİN BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKE\'YE GİRER\" İstanbul\'daki imar uygulamaları ile ilgili yaptığı açıklamada Tekin, Türkiye\'nin dört bir yanında imar uygulamalarıyla ilgili sürekli itirazları olduğunu, İstanbul\'daki uygulamalarla ilgili çok sayıda basın toplantıları yaptıklarını, İstanbul\'un geleceği ile ilgili kaygılarını ifade etti. Gürsel Tekin, \"Ama bu kaygılarımıza bugünkü yöneticilerin tamamı kulaklarını kapattılar. Ne zaman ki; bilim insanları gerek iklim değişimi gerekse Türkiye\'nin dört bir yanında parça parça olan depremlerden kaynaklı bir İstanbul hassasiyeti oluşmaya başladı. Bu aslında gecikmeli de olsa bizi mutlu eden bir tabloydu. Bu tabloda gerek Sayın Erdoğan, gerek Başbakan, gerekse Çevre Şehircilik Bakanının önemli açıklamaları oldu\" ifadelerini kullandı. Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin konu ile ilgili açıklamalarını cep telefonundan basın mensuplarına gösterdi. Kendilerinin zamanında bu tür ağır ifadeleri kullanamadıklarının altını çizen Tekin, \" \'İmar hırsızlığı var\' diyemedik biz. Daha kibar davrandık. İmar yolsuzlukları var dedik. Sayın Başbakan gibi \'beton canavarı\' diyemedik. Bütün bu cümleler bütün söylemlerden sonra acaba nasıl uygulamalar var. Bu uygulamaları sizlerle paylaşmak istiyorum. İstanbul Türkiye\'nin kalbi, Türkiye\'nin geleceği, yarın Allah göstermesin İstanbul\'un başına bir şey gelirse Türkiye\'nin bağımsızlığı tehlikeye girer. Yani bugün ismini zikrettiğimiz terör örgütleri ne kadar tehlikeliyse, imar çeteleri imar terörleri de o kadar tehlikelidir İstanbul açısından. Bilim insanlarının ifade ettiği gibi, hatta bilim insanları değil Çevre Şehircilik Bakanı istisnasız her hafta çıktığın da İstanbul\'da yüksek oranda bir deprem olabileceğini söylüyor. Böyle bir deprem karşısında hazırlığımız var mı? Asla. Sıfır noktasındayız. İstanbul\'un deprem dönüşümü için hazırlanması gereken, ayrılması gereken dönüşüm yerlerinin tamamı ne yazık ki birilerine peşkeş çekildi\" dedi. \"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN VE DERHAL BU İHALEYİ İPTAL EDİN\" Gürsel Tekin, \"Bugün terör örgütü dedikleri FETÖ\'ye üç tane deprem toplanma alanını peşkeş çektiler. Onun halen hesabı sorulabilmiş değil. Nasıl hazırlık yapacağız. Şimdi elimizde kala kala üç beş tane yer kaldı. Birisi Florya Polis Okulu. Ne yapılması lazım burası, bu kadar itiraz eden bu şahsiyetlere söylüyorum. Elinizi vicdanınıza koyun. Sizin cümleleriniz referans olarak kabul ediyoruz. En azından bundan sonra kötülük yapmamak için Bakırköy\'deki kamu arsası dediğimiz polis okulunun yerinin kamu için kullanılsın. Deprem toplama alana için kullanılabilir. Vazgeçin bu betonlaşmadan. Maalesef burası 26 \'sında ihalesi var. Yine bir yandaş firmaya peşkeş çekilecek. Sayın Binali Yıldırım\'ın gözü aydın. Bakırköy\'ü yine beton canavarına teslim edeceğiz. Başta Sayın Erdoğan\'a, Sayın Binali Yıdırım\'a ve Sayın Bakan\'a çağrıda bulunmak istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun ve derhal bu ihaleyi iptal edin. Tabi ki arkadaşlarımız gereken itirazları yaptılar. Bu itiraza gerek duymaksızın ihaleyi iptal etmenizi bekliyoruz\" diye konuştu. \"SİZE YALVARIYORUZ\" Gürsel Tekin ikinci bir arazi olarak Küçükçekmece\'de D-100 Karayolu yanında bir alanın haritasını göstererek, \"Küçükçekmece\'de yine kamu alanı dediğimiz bir alan. 1 milyon metrekare yer. Kimin bu devletin yeri. Milletin yeri daha doğrusu. Çeşitli kurumlara bakanlıklara ait yerlerin hiçbir tanesi kalmadı. Adeta beton canavarı şehrin tamamını kapladı. Burada nefes alınabilecek yer kalmadı. Küçükçekmece ve hemen yanı komşusu Avcılar dahil olmak üzere deprem konusunda en sorunlu yer olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdi bu kadar sorun varken bu acele ne. Kime peşkeş çekmek istiyorsunuz burayı. Sayın Başbakan, Sayın Erdoğan siz en azından İstanbul\'u bilen ve biraz önce de İstanbul\'la ilgili hassasiyetinizi ifade ettiniz. Size yalvarıyoruz. Çünkü başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Bir ülkede hukuk işlemiyorsa bir ülkede vicdanlar durmuşsa yapılması gereken bir tek şey var. Maalasef yalvarmak durumunda kalıyoruz. Çünkü buralar İstanbul\'un kaderini belirleyecek yerlerdir\" ifadelerini kullandı.