(Görüntülü Haber) Güreşçi develere Van'da 2 bin 500 rakımda kar üstünde idman

Orhan AŞAN-Engin ERTÜRK/BAŞKALE(Van), (DHA)-VAN\'ın Başkale ilçesi Albayrak Mahallesi\'nde oturan 52 yaşındaki Cumhur Aybar, Akdeniz\'de ve Ege\'de güreşen ve bugüne kadar birçok şampiyonluk elde eden develerini 2 bin 500 rakımda eğitiyor. Van merkeze yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta bulunan Başkale\'nin Albayrak Mahallesi\'nde oturan 8 çocuk babası Cumhur Aybar\'ın 300 küçük, 50 büyükbaş hayvanı ile 25 kaz, çok sayıda tavuk ve hindisi var. Yaşamını hayvanlarının rahat ve bakımına göre, ayarlayan Aybar ailesi, 80 sokak kedisini de besliyor. Cumhur Aybar, dedesinin başlattığı, babasının bir süre yaptıktan sonra ara verdiği deve yetiştiriciliğine ise 2004 yılında başlamış. Hobi olarak başladığı deve yetiştiriciliğinden büyük mutluluk duyduğunu ve sürdürmeye kararlı olduğunu anlatan Ayber, Aydın\'ın İncirliova, Antalya\'nın Kumluca, İzmir\'in Torbalı, Mersin\'in Silifke, Balıkesir\'in Edremit ilçeleri ile Çanakkale\'de düzenlenen deve güreşi yarışmalarına da her yıl düzenli olarak hazırlanarak katılıyor. Tek hörgüçlü 21 güreş devesi, yaklaşık 2 bin 500 rakımda bakıcılarının gözetiminde her gün 2 kilometrelik bir alanda kondisyon idmanı yapıyor.Girdiği deve güreşi yarışmalarında bugüne kadar birçok şampiyonluk elde etmeyi başaran Aybar, boyları ve cüsseleriyle dikkat çeken devleriyle büyük bir titizlikle ilgileniyor.İşini ciddiyet ve kararlılıkla sürdüren Aybar, yüksek rakımda olmaları ve soğuk kıs mevsiminin kendilerine büyük avantaj sağladığını söyledi. Rakım ve sert iklimin devlerini daha güçlü yaptığını anlatan Aybar, önümüzdeki ay yapılacak yarışmalardan da madalya ile döneceklerini belirterek, \"Develeri bir yaşındayken Ege Bölgesi’nden alıp burada güreş için yetiştiriyorum. Güreşçi develer zaten kendisini gösteriyor. Tabi bizler de çaba sarf ediyoruz, burada güreşe hazırlamak için spor yaptırıyoruz\" dedi. \"HAYVAN SAYISINI ARTIRMAK İÇİN DESTEK İSTİYORUM\" Çifçiliği severek yaptığını, hayvan sayısını artırmak için de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba\'dan destek istediğini anlatan Aybar, şöyle konuştu: \"Burada ciddi bir hayvancılık yapıyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba\'dan da destek istiyorum. Bölgemizde hayvancılığın bitmemesi için kendi çabalarımla direniyorum. Bende hayvan yetiştiriciliği hastalığı var. Her türlü hayvana bakıyorum. Burada sadece küçükbaş veya büyükbaş hayvanlarım yok. bunların yanında 25 kaz, onlarca tavuk ve hindiye bakıyorum. Tüm bunların yanında yaklaşık 80 kediye bakıyorum. Kedileri çok seviyorum. Onların benim yanımda bambaşka bir yeri var. Sokak hayvanlarına zarar verdiklerini gördüğümde üzülüyorum. Çuvallara konulup yollara atıldığına şahit oldum. Geçtiğimiz günlerde yolda gördüğüm çuvalda 3 yavru kedi vardı. Ben bunları Van merkezde bulunan kedi barınağına teslim ettim.\"