(Görüntülü Haber) Günlük hasılatı, 19 saniyede çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, girdiği marketin 1 günlük hasılatını 19 saniyede çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan 23 yaşındaki Özgür G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, 18 Ekim\'de merkez Seyhan İlçesi Fatih Mahallesi\'nde bulunan markette meydana geldi. Kasada oturan işyeri sahibi Ramazan Kılınç, marketin arka bölümündeki lavaboya girdi. Bu sırada motosikletle işyerine gelen genç, içeride kimsenin olmadığını görünce kasada bulunan 900 lirayı aldı. Kılınç, son anda hırsızı görünce peşinden koşarak yakalamaya çalıştı. Hırsız ise motosiklete binerek kaçtı. Kasadaki paraların alındığını gören Kılınç, büyük şok yaşadı. Ne yapacağını bilemeyen market sahibi, bir süre sonra cep telefonuyla polisi aradı. Güvenlik kamera kaydında hırsızın markete girip, 19 saniyede paraları alıp gitmesi görülüyor. Polis kamera görüntüsünden kimliğini belirlediği Özgür G.\'yi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Özgür G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.