(Görüntülü Haber) Güneydoğu Anadolu'da 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayarı Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde coşkulu törenlerle kutlandı. Siirt Atatürk Stadyumu\'nda yapılan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, iç savaştan kaçan Suriyeli çocukların okuduğu barış şarkıları büyük beğeni topladı. Batman\'da ise çocukların atıklardan yaptıkları giysilerle düzenledikleri defile beğeni topladı. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ise törenler sırasında çocuklarla birlikte halay çekti. Tunceli\'de düzenlenen etkinliklere ise çok sayıda vatandaş katılarak, çocuklarla birlikte eğlendi. SİİRT\'TE SURİYELİ ÇOCUKLARDAN BARIŞ ŞARKILARI Siirt\'te Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören, Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Çelenk sunma töreninin ardından Siirt Atatürk Stadyumunda devam eden törenlere Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan vekili Ceyhun Dildaş, Siirt 3\'üncü Komando Tugay Komutan vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Siirt Atatürk Stadyumunda yapılan törende, öğrencilerin hazırladığı gösteriler büyük beğeni ile izlendi. Suriye\'de yaşanan iç savaştan ötürü eğitimlerini Siirt\'te yapan Suriyeli öğrenciler okudukları barış şarkıları büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından, şiir, kompisizyon ve resim sergisinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile törenler sona erdi. ÇOCUKLARDAN ATIK ELBİSE DEFİLESİ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Batman\'da da farklı gösterilerle kutlandı. Atatürk Parkındaki kutlamalara Batman Valisi Ahmet Deniz, Belediye Başkan vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 14\'üncü Hava Üs Komutanı Albay Coşkun Uçarcılar, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, kamu kurumlarının yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş grubu katıldı. Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösteriyle başlayan etkinliklerde \'sıfır atık\' defilesi ilgi gördü. Gösterilerde horon tepen ve halay çeken folklor ekiplerine vatandaşlar da alkışlarla eşlik etti. Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar kartonlardan gölgelik yaparken, \'Sıfır atık defilesi\' sergileyen Batman DSİ Anaokulu öğrencileri alkış yağmuruna tutuldu. Okul yöneticileri, bir hafta için de atıklardan hazırladıkları kostümlerden defile sundu. Karton, pet şişe ve CD\'lerden kostüm yapan minik öğrencilerin gösterisi büyük beğeni topladı. Etkinlikler, müzik gösterileriyle son buldu. ŞIRNAK VALİSİ AKTAŞ HALAY ÇEKTİ Şırnak\'taki 23 Nisan kutlama etkinlikleri Valilik bahçesinde bulanan Atatürk Anıtı\'na Milli Eğitim Müdürlüğü çelenk\'inin bırakılmasıyla başladı. Şehir Stadındaki devam eden programa, Vali Mehmet Aktaş, 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrencilerin katıldı. Okullar tarafından organize edilen şiir, halk oyunları, koro ve çeşitli etkinliklerle kutlama programları devam ederken, şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol tarafından verilmesi ile program sona erdi. Programın sona ermesi ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Folklor ekibi davul zurna eşliği\'nde halay çekti. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu ve vatandaşlarda folklor ekibi ile birlikte halay çekti. TUNCELİ\'DE 23 NİSAN\'A ÇOK SAYIDA VATANDAŞ KATILDI Tunceli\'deki 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk bırakılması ile başladı. Daha sonra Atatürk Stadyumu\'nda devam eden törene Tunceli Valisi ve Belediye Başkan vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Vedat Çolak, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Stadyumundaki kutlamalarda, dans, folklor ve bando takımı gösterileri sunulurken, günün anlamını belirten şiirler okundu. Kutlamalar sırasında tribünlerde oturan yüzlerce vatandaş kutlama alanına girerek, gösteri yapan çocukları yakından izledi. Kutlama törenleri, uçurtma gösterileri ile sona edi. BİNGÖL\'DE 23 NİSAN COŞKUSU Bingöl\'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri, Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ile başladı. Daha sonra TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu\'nda devam eden programa Vali Ali Mantı, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Bingöl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, 23 Nisan 1920 tarihinin, Türkiye için dönüm noktası olduğunu söyledi. Daha sonra 23 Nisan konulu şiirlerin okunduğu etkinlikte, resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan jimnastik gösterilerinin sergilendiği törenler, yöresel halk oyunlarının ardından sona erdi. MARDİN\'DE 23 NİSAN KUTLAMALARI Mardin?deki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı önünde başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı Atatürk Anıtı\'na çelenk sundu. Kutlamalar daha sonra Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen törenle devam etti. Törene, Vali Yardımcısı Bahattin Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Türkiye Geçici Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazi ve Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Sarı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın önemine değindi. Öğrencilerin şiirler okuduğu, halk oyunları, semazen ve çeşitli gösterilerle devam eden törende çeşitli dallarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.