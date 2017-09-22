(Görüntülü Haber) Güner Kıraç'ın cenazesi Akyazı’da toprağa verildi

Alattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- ÜNLÜ oyuncular Güven ve Gökhan Kıraç kardeşlerin yaşamını yitiren babaları 80 yaşındaki Güner Kıraç\'ın cenazesi, Sakarya\'nın Akyazı İlçesi Kuzuluk Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Ünlü oyuncular Güven Kıraç ve Gökhan Kıraç’ın babaları Güner Kıraç yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü İstanbul\'da özel bir hastanede yaşama veda etti. Cenazesi bugün Kuzuluk Şose Mahallesi Merkez Camii\'nde kılınan ikindi namazı sonrası aile mezarlığında toprağa verildi. Güven ve Gökhan Kıraç kardeşler, taziyeleri kabul etti.