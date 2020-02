(Görüntülü Haber) Günde 20 bin çağrıya yanıt veriyorlar;"İhbarları ispiyon saymayın can kurtarıyor"

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Geçtiğimiz yıl yaklaşık 8 milyon çağrı telefonunun geldiği İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ‘155 Polis İmdat’ hattına gelen bazı ihbarlar güldürdü. ‘Aşırı süratli otomobil kullanan sürücülerin birbirini ihbar etmesi’, ‘Otomobilin arka koltuğuna uzanan kurt köpeğinin dışarıya çıkartılması’,’Saatlerin alınması ardından saatin kaç olduğunu soran bir kişi’ ve ‘Gökyüzünde ne olduğu bilinmeyen bir cismin ne olduğunu soranlar’ gibi ilginç isteklerde bulunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün, ’155 Polis İmdat’ hattında görevli yaklaşık 100 polis memuru bir yandan şehirde yaşanan asayiş olaylarıyla ilgilenirken, bir yandan da vatandaşlardan gelen ilginç şikayet ve taleplerle karşılaşıyor. GÜNDE 20 BİN ÇAĞRI GELİYOR Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü ‘155 Polis İmdat’ hattı yöneticisi Komiser Yardımcısı Gökhan Çamurcu ,DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılında çağrı merkezine yaklaşık 8 milyon ihbar geldiğini söyledi. Çamurcu, “Çağrıların en yoğun olarak geldiği dönem yaz ayları olan Temmuz ve Ağustos aylarıdır. Bu aylarda günde 50 bin çağrı alıyoruz. Kış aylarında ise günde yaklaşık olarak 20 bin çağrı alıyoruz. En yoğun çağrı aldığımız saatler hafta içi 14.00-22.00 saatleri arasında, hafta sonları ise 14.00-04.00 saatleri arasında çağrı alıyoruz’ dedi. 155 POLİS İMDAT HATTI 7 SANİYE’DE CEVAP VERİYOR Komiser Yardımcısı Gökhan Çamurcu, çağrı merkezine gelen ihbarların yoğunluk durumuna göre değiştiğini genellikle ‘155 Polis İmdat’ hattını arayanların 7 saniye sonra karşılarında çağrılarına cevap verilerek vatandaşlara hızlı hizmet vermek ve kolay ulaşılmak istediklerini söyledi. İhbarın kesinlikle ‘ispiyonlama’ anlamına gelmediğini belirten emniyet yetkilileri, yapılan ihbarların çoğu zaman can kurtardığının unutulmaması gerektiğini, polis ekiplerinin vatandaşın huzuru için her türlü ihbarı değerlendirdiklerini ileri sürdü. HEM GÜLDÜREN HEM DÜŞÜNDÜREN 155 İHBARLARI İstanbul ‘155 Polis İmdat’ hattı’na gelen bazı ilginç ihbarları da şöyle : Polis:155 iyi günler İhbarcı: Memur bey iyi günler tehlikeli ve süratli araç kullanan bir aracı şikayet etmek istiyorum. Polis: Buyurun İhbarcı: Şu anda Kartal civarındayız TEM otoyolundan Edirne istikametine gidiyoruz beyaz Ş... marka bir otomobil 160 kilometre hızla gidiyor ve çok süratli… Polis: Plakasını görebildiniz mi? İhbarcı: Bir saniye yavaşlayıp plakasını alayım. Polis: İyide beyefendi siz ondanda hızlısınız demek ki! İhbarcı: Evet ama benim aracım M… Polis: 155 iyi günler nasıl yardımcı olabilirim? İhbarcı Kadın: Büyükçekmece E-5 yan yoldayım. Bir yakınımı almak için durdum ve aracımdan indim. Aracımın kapısı açıktı bu sırada bir köpek girdi çıkmıyor. Arka koltuğa da kuruldu, çıkmıyor kurt köpeği dokunamıyorum da… Polis: Tamam hanımefendi arkadaşlara bilgi veriyorum yardımcı olurlar… Polis: 155 iyi günler nasıl yardımcı olabilirim? İhbarcı: Günaydın ben bir şey soracaktım saatler ileri veya geri alındımı acaba? Polis: Geri alındı şuanda saat 06:45 İhbarcı: Teşekkür ederim, iyi geceler… Polis: 155 iyi günler nasıl yardımcı olabilirim? İhbarcı kadın: Memur bey iyi akşamlar dışarıyı görebiliyor musunuz ilginç bir şey var gökyüzünde yıldız değil, uçakta da değil acayip bir şey... Doğu istikametinde… Polis: Neye benziyor hanımefendi peki? İhbarcı kadın: Valla hiçbir şeye benzemiyor, yönünüzü doğuya çevirin her yerden görülebilir. Polis memurunun yapacağı bir şey değil bu, dünyanın her yerinden görülebilir… İlginç bir şey olduğu yerde duruyor ara sıra hareket ediyor… Polis: Anlaşıldı hanımefendi ilgililere bilgi veriyorum.