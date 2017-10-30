(Görüntülü Haber) Gümrüklerde plaka okuma sistemi 1 Kasım'da başlıyor

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- GÜMRÜK Bakanlığı tarafından, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırlanan \'taşıt plaka okuma sistemi\', 1 Kasım\'dan itibaren devreye girecek. Uygulamanın başlayacağı sınır kapılarından Kapıkule\'de giriş ve çıkışlara plaka okuyan kameralar takılarak sistem hazır hale getirildi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci\'nin Edirne ziyareti sırasında açıkladığı \'taşıt plaka okuma sistemi\'nin hazırlıkları, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Türkiye\'nin en büyük kara ulaştırma sınır kapısı olan Kapıkule\'de tamamlandı. Türkiye\'ye giriş veya çıkış yapacak araçların gümrük girişinde plakasını kamaralar sayesinde otomatik olarak kaydedeceği sistem için gümrüğün iki noktasına özel kameralar kuruldu. 1 Kasım\'dan itibaren hizmete girecek sistemin, gümrüklerdeki kayıt yoğunluğunu azaltması ve işlemleri hızlandırması planlanıyor. Uygulamaya göre giriş ya da çıkış yapacak araçlar gümrük kapılarında durdurulmadan kameralar sayesinde otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Bunun için ayrıca memur görevlendirilmeyecek. 24 saat kullanılacak sistem sayesinde daha önce memurların \'manuel\' (elle) kayıt yaptıkları sistem de tarihe karışacak. BAKAN AÇIKLAMIŞTI Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, geçen ağustos ayındaki Edirne ziyareti sırasında, testin Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda yapıldığını ve başarılı bir sonuç elde edildiğini ifade ederek, 1 Kasım\'dan itibaren Kapıkule Sınır Kapısı\'nın yanı sıra 20 gümrük kapısında sistemin faaliyete geçeceğini ifade etmişti.