(Görüntülü Haber) Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren pilot para cezasına çarptırıldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Aralık (DHA) - Rusya\'da hem mimarlık hem de heykeltıraşlık yapan ve havada yüz adet düz virili (flat spin) tamamlayıp 36 bin derece dönerek Guinnes Rekorlar Kitabı\'na giren pilot ceza aldı.



Rusya\'nın Chita kentinde yaşayan ve hem mimarlık hem de heykeltıraşlık yapan Leonid Kulesh, hafif hava aracı ile iki bin beş yüz metre yüksekliğe ulaştıktan sonra yüz adet düz viril gerçekleştirdi. 2014 yılında gerçekleşen rekorla Rusya Rekorlar Kitabı\'na giren Kulesh\'in Guinnes yetkilileri tarafından dikkate alınması üç yılını aldı.



Kulesh\'e bu sene Guinnes Rekorlar Kitabı tarafından gönderilen mektupta, \"Leonid Kulesh, bir hava aracında tek seferde en çok düz viril gerçekleştirme başvurunuzun kabul edildiğini ve Guinnes Rekorlar Kitabı\'na kabul edildiğinizi bildirmekten mutluluk duyarız\" ifadeleri yer alırken, Kulesh yerel polisin kendisini ziyaret etmesiyle ceza aldı. İki uçak meraklısı olarak kılık değiştiren polisler, Kulesh\'le beraber uçmak istediklerini söylediler. İki polisi uçağına davet eden ve havada \"ölüm dairesi\" ismi verilen bir hareketi gerçekleştiren Kulesh\'in yanında yolcu varken uçak kullanma sertifikasına sahip olmadığı ve uçağının uzman onayı almadığı ortaya çıktı. İddialara karşı çıkan Kulesh suçlu bulundu ve yaklaşık 20 bin ruble (350 dolar) para cezasına çarptırıldı. (Fotoğraflı)