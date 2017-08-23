(Görüntülü Haber) Grekoromen şampiyonlara İstanbul'da coşkulu karşılama

Rıza Kayaalp: \"Hedefim Olimpiyat şampiyonluğu\" Metehan Başar: \"Allah inşallah bir kez daha nasip eder\" Atakan Yüksel: \"2020 Olimpiyatlarında da altın madalyayı alacağız\" Faik KAPTAN - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) FRANSA\'NIN başkenti Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp ve Metehan Başar ile bronz madalya kazanan Atakan Yüksel yurda döndü. Şampiyonada iki altın bir bronz madalya kazanarak takım olarak dünya üçüncüsü olan Grekoromen Milli Takımımız Türk Hava Yolları\'na ait uçakla Paris\'ten İstanbul\'a geldi. Milli sporcular Atatürk Havalimanı\'nda aileleri tarafından çiçeklerle karşılanırken, omuzlara alınan milli güreşçilerimiz hedeflerinin 2020 Olimpiyatlara şampiyon olmak olduğunu söylediler. HEDEF OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU Dünya Güreş Şampiyonası\'nda 130 kiloda üçüncü kez dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, \"Büyüklere çıktığımdan beri 7 kez dünya şampiyonasına katıldım ve 7\'sinde de madalya kazanarak ülkeme döndüm. 2 bronz, 2 gümüş ve 2 altın madalyam vardı. Bu şampiyona da yine altın madalya kazanarak üçüncü kez altın madalya kazandım. Avrupa\'nın ortasında Paris\'te bayrağımızı göndere çektik ve İstiklal Marşımızı söylettik. O gün çok büyük bir stres vardı Allah\'a şükür o stresi İstiklal Marşımızı söylerken attık. İnşallah bundan sonra bu şampiyonlukları çoğaltmak yeni şampiyonluklar katmak var. Bu işi bırakana kadar bu şampiyonlukları çoğaltmak istiyorum. Bu yeteneğimi ülkem için sonuna kadar kullanmak istiyorum. 2020 olimpiyat oyunları var daha Avrupa Şampiyonluğunu 10 yapmak Dünya Şampiyonluğunu 5 yapmak olimpiyat ikinciliği ve üçüncülüğümün yanına birde olimpiyat şampiyonluğunu ekleyerek bırakmak yada bırakmamayı o zaman düşüneceğiz\" dedi. ALLAH BİR KEZ DAHA NASİP ETSİN Şampiyonada altın madalya kazanan Metehan Başar ise \"Çok güzel müsabakalar yaptık ben ferdi olarak birinci oldum takım olarak dünya üçüncüsü olduk. Çok mutluyuz Türkiye\'ye bu gururu yaşattığımız için Allah inşallah bir kez daha nasip eder. Önümüzde 2020 Olimpiyatları var. İnşallah orada hem ferdi hem takım olarak kürsüye çıkmak istiyoruz\" diye konuştu. ALTIN MADALYAYI KIL PAYI KAÇIRDIM Şampiyonada bronz madalya kazanan Atakan Yüksel de şunları söyledi: \"Altını kıl payı kaçırdım 2-1 mağlup oldum ama sonunda bronz madalya almaya hak kazandım. Çok mutluyum ülkemize madalyalar kazandırdık. Bayanlar ve serbestte hafta sonuna kadar İstiklal Marşımızı okutmaya devam edeceğiz. Asıl hedefimiz olimpiyatlar inşallah 2020 Olimpiyatlarında da altın madalyayı alacağız.\"