(Görüntülü Haber) Göztepe - Medipol Başakşehir maçının ardından

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig\'deki varlıklarının sürmesi adına son derece önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Maç sonu yaptığı açıklamada Göztepe\'nin güçlü bir takım olduğunu belirten Avcı, \"Göztepe\'nin analizi yaptığımızda ligin 6 haftalık sürecinde en fazla direkt oynayan, rakip arkasına koşun yapan bir takımla oynadık. Yeni kurulmasına rağmen Göztepe\'nin yetenekli oyuncuları vardı. Biz de bu hafta 3\'üncü maçı oynuyoruz. 4-4-2 düzeniyle sahaya çıktık. Top oyunda 60 dakika kaldı, bu ligin üzerinde bir süre. Maç içinde 30-40 pas yaptığımız anlar oldu. Kenar ortalar önemliydi ve bu şekilde goller attık. Göztepe ikinci yarıda baskı kurdu ve bunu hissettik. 120 kilometre biz, 118 kilometre koştuk. İki takım adına da keyifli oldu\" diye konuştu



Göztepe\'nin çalıştırıcısı Tamer Tuna ise çok üzgün olduklarını söyledi.



Tuna, \"Maçı bizim kontrol edebilmemiz adına istediklerimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. Geç kaldığımız paslar yaptık. Başakşehir 2-0 öne geçince demorlize olduk. İkinci yarıda oyunun kontrolünü sağladık. İçeriye paslarla gol aradık. 27 orta yaptık 9 korner kullandık. Bitiş düdüğüne kadar golü aramak önemliydi. Kaybettik, üzgünüz. Coşkulu seyircimize bir galibiyet daha yaşatmak istedik. Ama iyi bir takımız, oynamak isteyen bir takımız. Bu tür zorlu karşılaşmalarda kilidi açmamız lazım\" yorumunu yaptı.



