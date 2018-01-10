(Görüntülü Haber) Görme engelliler karda kızak keyfi yaptı

Ömer KOÇ- KAHRAMANMARAŞ,(DHA) Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin organize ettiği bir programla Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne çıkan görme engelliler, kızakla kaymanın keyfini yaşadı. İlk defa kızakla kaydığını belirten engelliler, bunun kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Engelliler Şube Müdürlüğü, hiçbir şeyin eğlenmeye engel olmadığını göstermek adına Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Doğan Nurluyol ve görme engellilerle birlikte 2 bin 50 rakımlı Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne çıktı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran ve Engelliler şube Müdürü Mehmet Fatih Akşam\'ın da eşlik ettiği engelliler, öğretmenleri ve merkez görevlilerin yardımıyla ellerine kızakları alıp tepeye çıktılar. Daha sonra kızağa binip kendilerini rampa aşağı bırakan engelliler, görmedikleri karda kaymanın mutluluğunu yaşadı. Kızakla kayarken küçük kazalar da yaşlandı. Görevlilerin yardım ettiği engelliler, bu kazaları hiç umursamadan kızaklarını tekrar alıp tepeye çıkarak kayıp eğlenmeye devam ettiler. Büyük bir mutluluk yaşayan engelliler daha sonra kartopu oynadı. Mehmet Fatih Akşam da gözüne bant takarak onlara eşlik etti. NURLUYOL ŞOFÖRLER, BEYAZ BASTONA DİKKAT ETSİN Kızakla kayıp kartopu oynayanlardan biri olan Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Doğan Nurluyol, çok güzel bir gün yaşadıklarını söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile personeline de programı organize ettikleri için teşekkür eden Nurluyol, kullandıkları beyaz bastona dikkat çekerek şunları söyledi Çoğu insanımız sıradan bir sopa ya da değnek gibi görmekteyken görme engellilerin beyaz bastonu kullanmak suretiyle şehir içinde yolunu bulması, bağımsız olarak tek başına hareket edebilmesine vasıtadır beyaz baston. Bu durumun toplum tarafından anlaşılması, özellikle trafikteki şoför arkadaşlarımızın beyaz bastonu gördüklerinde durmaları gerektiği konusunun iyice işlenmezi lazım gelmektedir. TAŞKIRAN GÖRMESELER DE KARI HİSSEDEBİLİYORLAR Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayşe Taşkıran ise hiçbir şeyin eğlenmeye engel olamadığını belirterek, Buraya gelen görme engelli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz göremeseler de buradaki karı hissedebileceklerini, rüzgarı hissedebileceklerini gördük. Mutluluk için, eğlenmek için hiçbir engel taşımadığını düşünüyoruz. Bu sebeple böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Görme engelliler de Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne ilk defa geldiklerini söyledi. Daha önce kartopu oynadıklarını belirten ancak karda kızakla ilk defa kaydıklarını belirten engelliler, bunun kendileri için heyecan verici olduğunu söyledi.