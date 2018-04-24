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Spor

(Görüntülü Haber) Görme Engelli Kadın Judo Milli Takımı, dünya üçüncüsü oldu

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Dünya Kupası'nı 5 madalya ile tamamladı Ercan ATA - ANTALYA,(DHA)    Antalya'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası'nda milliler bireyselde 4 bronz madalya kazan

24 Nisan 2018 02:51

Görme Engelli Judo Milli Takımı, Dünya Kupası\'nı 5 madalya ile tamamladı

Ercan ATA - ANTALYA,(DHA) 


 

Antalya\'da düzenlenen ve bugün oynanan müsabakalarla sona eren Görme Engelliler Dünya Judo Dünya Kupası\'nda milliler bireyselde 4 bronz madalya kazanırken, takım sporlarında ise kadınlarda dünya üçüncüsü oldu.

Erkeklerde madalya kazanamayan Türkiye, kadınlarda Zeynep Çelik, Ecem Taşın, Raziye Uluçam ve Duygu Çete Artar ile 4 bronz madalya kazanırken, Kadın Milli Takımı ise takımlarda Japonya ve Özbekistan\'ın ardından turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

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