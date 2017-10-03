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(Görüntülü Haber) Gölhisar'da altyapı 30 Kasım'da bitecek

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR'un Gölhisar İlçe Belediye Başkanı Ramazan Canural, ilçedeki altyapı çalışmalarının 30 Kasım 2017'de biteceğini söyledi

03 Ekim 2017 13:16

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) BURDUR\'un Gölhisar İlçe Belediye Başkanı Ramazan Canural, ilçedeki altyapı çalışmalarının 30 Kasım 2017\'de biteceğini söyledi. Gölhisar Belediye Başkanı Ramazan Canural ilçedeki yatırımlarla ilgili basın toplantısı düzenledi. \'Gölhisar büyük düşünüyor, değişim sürüyor\' sloganıyla işbaşına geldiklerini belirten Başkan Canural, 2014 yılından 2019 yılına kadar Gölhisar tarihinde görülmemiş bir rakam olan 400 milyon TL\'lik yatırım yapacaklarını söyledi. Göreve geldiklerinde 7.5 milyon lira olan belediye bütçesinin 1 milyon liraya yakın bölümünün altyapı tamiratlarına harcandığını anlatan Canural, \"Altyapı yıllardan beri Gölhisar\'ın en büyük sorunuydu. Eski köhnemiş bir altyapıya mutlaka el atılmalıydı. Göreve gelmemin ikinci haftasında İller Bankası Bölge Müdürlüğüne giderek altyapı için para talep ettim. 2014 yatırım programına aldırdım ve 21 Nisan 2015\'te ihale edildi ve 6 ay sonra 15 Ekim 2015\'te çalışmalar başladı. İnşallah 30 Kasım 2017\'de altyapıyı bitirmiş olacağız. Şu anda yüzde 87\'si bitmiş durumda\" dedi. Canural, altyapı çalışmaları kapsamında 125 kilometre içme suyu, 145 kilometre kanalizasyon, 35 kilometre yağmur suyu drenajı olmak üzere 42 milyon lira bedelli 300 kilometre hat döşeneceğini de belirtti. 1 Temmuz 2014 tarihinden bu yana doğalgaz çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Canural, \"Bakanlar Kurulu\'nun 2013 yılında yayınladığı kararnameyle bu yılın sonunda doğalgaz hattı ilçemize gelmiş olacak. İlçe içerisinde 8 kilometrelik hat döşedik. İnşallah ilçemiz 2018 ağustos ayında doğalgazı yakmış olacak\" diye konuştu. Canural, ilçede 150 bin metrekare kilit parke döşediklerini ve 35 bin metrekare sıcak asfalt yaptıklarını da anlattı.

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