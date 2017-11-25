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(Görüntülü Haber) Göçmen kaçakçılığı jandarma kamerasında

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 46 kaçak, jandarma araçlarına ait kameralarca görüntülendi

25 Kasım 2017 00:00

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE\'de göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda yakalanan 46 kaçak, jandarma araçlarına ait kameralarca görüntülendi.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli Beldesi\'nde yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığında taktik değiştiren organizatörlere karşı duyarlılığını arttırdı. İki gün önce jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan 7 takside 46 kaçak yakalandı. Jandarma araçlarına ait kameralar, jandarma araçlarının yolu kesmeleri, taksilerin yön değiştirerek kaçmaları, köy içindeki takip anı ile kaçakların yakalanma ve araçlardan indirilme anlarını kaydetti. Yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Midilli Adası\'na kaçma hazırlığındaki kaçaklar, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.

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