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(Görüntülü Haber) Geri manevra yapan servisin çarptığı kadın yaralandı

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, öğrencisini bırakan okul servisi, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı

03 Ocak 2018 20:00

Kadir ÇELİK-GAZİANTEP,(DHA)Gaziantep\'in İslahiye ilçesinde, öğrencisini bırakan okul servisi, geri manevra yaparken yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Kaza, öğleden sonra Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde öğrenci bırakan Fikret K. yönetimindeki 27 S 6801 plakalı minibüs, önünde araç olduğu için geri manevra yapmak isterken yolun karşısına geçmeye hazırlanan 46 yaşındaki Münevver Kartal\'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri yaralıyı İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Kartal\'ın hayatı tehlikesi bulunmadığı belirtildi. Minibüs sürücüsü Fikret K. ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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