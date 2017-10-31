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(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeni fotoğraflar

Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA) - FETÖ'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi

31 Ekim 2017 16:07

Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA) - FETÖ\'nün darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde \'Yurtta Sulh Konseyi\' üyelerinin de aralarında bulunduğu 221 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi\'ndeki duruşma salonunda devam eden davada, bugün darbe girişimi sırasında Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler\'in özel kalem müdürü eski Kurmay Albay Bünyamin Tuner ve Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü Yurtdışı Plan Subayı eski Binbaşı Asım Şanöz dinlendi. Her iki sanık da darbe girişiminden bilgisi bulunmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedi. BİLİRKİŞİ RAPORUNDAN YER ALAN FOTOĞRAFLAR Öte yandan, Genelkurmay Başkanlığı\'nda 15 ve 16 Temmuz gününe ait güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu oluşturulan ve mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporunda yüzlerce fotoğraf yer aldı. Bu fotoğraflarda darbecilerin 15 Temmuz gecesi darbeci olmayan askerleri derdest etme anları ve 16 Temmuz akşamı darbeci askerlerin teslim alınma fotoğrafları da yer alıyor.

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