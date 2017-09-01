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(Görüntülü Haber) Genelkurmay Başkanı Akar Şanlıurfa’da

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi

01 Eylül 2017 00:00

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, sınır birliklerinde denetlemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa\'ya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Suriye sınırındaki birlikleri denetlemek ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte akşam saatlerinde Şanlıurfa\'ya geldi. Askeri uçakla GAP Havaalanına inen Akar’ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin karşıladı. Kent merkezindeki 20\'nci Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda, Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali’yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Akar’ın temasları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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