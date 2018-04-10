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(Görüntülü Haber) Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat:Don kişot gibi yeldeğirmenleriyle savaşıyoruz

Ercan ATA - ANKARA / DHA Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kırmızı siyahlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik, taraftara da teşekkü

10 Nisan 2018 12:19

Ercan ATA - ANKARA / DHA Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kırmızı siyahlı takımın Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında Galatasaray\'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısına oyuncularını tebrik, taraftara da teşekkür ederek başladı. Teleset Mobilya Akhisarspor maçından sonra en çok pozisyonu Galatasaray karşılaşmasında bulduklarını dile getiren Özat, \"Çok da pozisyon vermedik. Önümüzdeki Kayserispor maçına hazırlanacağız. Kalan maçlardan 9-10 puan çıkarmak istiyoruz. Takımın yanından ayrılmayan, bize destek veren yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarından itibaren Kayserispor maçına hazırlanacağız\" dedi. Özat, Yedek ağırlıklı bir kadroyla maça başlamasına ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi: \"Yenilsek kim bilir neler söylenecekti. Ahmet Oğuz ve Uğur Çifçi benim oyuncularım, kaptanlarım ama geçen hafta onlar oynarken bu takım 4 yedi. Onların oynayıp oynamadığına bakmamak lazım, her maçın hikayesi var. Onlar benim oyuncularım değil, onlar benim kaptanlarım. Onların kalitesinde olmayan bir sürü insan milli takıma gidiyor. Üzüldüklerini göstermeleri lazım. birinci ligden milli takıma giden oluyor da Ahmet gitmiyorsa bunu dert edinmesi lazım\" diye konuştu. Teknik direktörlük mesleğinin çok itibarsızlaştırıldığını söyleyen Özat, \"Bin tane senaryo yazılıyor. Dün Tamer hocaya yapılan haksızlık gibi... Göztepe, Tamer hoca kazanmak istemez mi? Algı operasyonu yapılıyor. Mesleğimize saygı duyulması lazım\" ifadelerini kullandı. Özat, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile aralarında geçen diyaloğa dair ise \"Konuştuklarımız Fatih hoca ile aramızda kalacak. Zaten sürekli diyalog halindeyiz, konuşuyor, görüşüyoruz. Tebrik etti. Kendisine başarılar diledim. Bende emeği büyüktür. Milli takımdan hocam. Ben de kendisine teşekkür ettim. Camiamdan çok bir destek gördüğümüz yok. Don kişot gibi yeldeğirmenleriyle savaşıyoruz. Başkan ve birkaç yöneticiden başka camiadan destek yok\" diyerek sözlerini noktaladı.

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