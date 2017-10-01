T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Genç kızın ölümüne neden olan sürücü 15 yaşında çocuk çıktı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Fatma Durak'a çarparak ölümüne neden olan, kaza sonrası da kaçan sürücü 15 yaşındaki Yağmur Ö

01 Ekim 2017 13:31

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşındaki Fatma Durak\'a çarparak ölümüne neden olan, kaza sonrası da kaçan sürücü 15 yaşındaki Yağmur Ö., yakalandı. Kaza, 28 Eylül\'de merkez Yüreğir İlçesi\'ndeki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Yeğeni Eren Yıldırım ile yürüyüşe çıkan Fatma Durak\'a yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Genç kadın, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savrulurken, otomobil refüjdeki uyarı levhasını devirip 50 metre ileride durdu. Duran otomobilin şoför koltuğunda oturan sürücü ile yolcu konumundaki erkek yer değiştirdikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Durak ise kaldırıldığı hastanede öldü. \'ARABA KULLANMAYI ÖĞRETİYORDU\' Kaza ardından kaçan otomobil ve içindekileri bulmak için çalışma başlatan polis, yaklaşık 200 güvenlik kamerasını ve kaza sırasında otomobilden düşen parçalarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası kazaya karıştığı saptanan 33 DYT 71 plakalı otomobil, Atakent Mahallesi\'ndeki bir bahçede üstü örtülü halde bulundu. Kaza anında otomobilin sürücüsü olduğu belirlenen Yağmur Ö. de Sarıçam İlçesi\'nde ailesiyle birlikte yaşadığı evde yakalandı. Kaza anında Yağmur Ö.\'nün yanında bulunan ve kaza sonrası otomobilin direksiyonuna geçerek kaçan Murat G. ise her yerde aranıyor. İlk sorgusunda kazayı kendisinin yaptığını itiraf eden Yağmur Ö.\'nün, \"Arkadaşım Murat G. bana araba kullanmayı öğretiyordu. Zaman zaman bana arabasını verir, sürmeyi öğretirdi\" dediği öğrenildi. Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilen Yağmur Ö., gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken adliyeye sevk edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANAFatma DurakYağmurKazaEylülYüreğirMustafa Kemal Paşa BulvarıYeğeni Eren YıldırımGençDuranAğırDurakKULLANMAYIYapılanDYTAtakent MahallesiSarıçamMuratZamanAdana Adli Tıp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24