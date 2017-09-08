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(Görüntülü Haber) Genç anne, hastanede 4'üncü kattan ölüme atladı

Ali KADI / NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de 28 yaşındaki Sevgi Akın, 50 günlük bebeğinin yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanenin 4'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi

08 Eylül 2017 13:19

Ali KADI / NİĞDE, (DHA) - NİĞDE\'de 28 yaşındaki Sevgi Akın, 50 günlük bebeğinin yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanenin 4\'üncü katından atlayarak yaşamına son verdi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 50 günlük bebeği için hastanede bulunan Sevgi Akın, sabah saatlerinde arka bahçede özel güvenlik tarafından yerde hareketsiz bulundu. Çağrılan sağlık ekipleri genç kadının ölmüş olduğunu belirledi. Yetkililer, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve çevresine intihar edeceğini söyleyen Sevgi Akın\'ın, 4\'üncü kattaki çocuk servisinin penceresinden atlayarak intihar ettiğinin düşünüldüğünü belirtti. Sevgi Akın\'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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