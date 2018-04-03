(Görüntülü Haber) Geleceğin Karakartalı projesinin Anadolu'daki 2'nci durağı Gaziantep

Nedim Baytorun: \'\'Bu projenin dünyada örneği yok\'\' Umut Kutlu: \"Gençlerimizi spora kazandırmayı ve Beşiktaşlı olmalarını istiyoruz\'\' ALİ DANAŞ / GAZİANTEP,(DHA) - Beşiktaş Kulübü ile Vodafone arasında yapılan işbirliği ile hayata geçirilen \'Geleceğin Karakartalı\' projesinin Anadolu\'daki 2\'nci durağı Gaziantep oldu. Proje kapsamında Gaziantep\'te bir otelde düzenlenen basın toplantasına Vodafone Dijital Segment Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Beşiktaş JK Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu katıldı. NEDİM BAYTORUN: \'\'BU PROJENİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK\'\' Nedim Baytorun, Beşiktaş ile yıllardır değerli bir işbirliği içinde olduklarının altını çizerek, \"Değerli bir yolculuğa çıktık. 150 milyon Dolar\'ı aşan bir yatırımla Beşiktaş\'ın en büyük destekçisinin olmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Birçok esere imza attık. En büyük gurur duyduğumuz projemiz Vodafone Park. Bu gönül birlikteliğinin büyük Beşiktaş taraftarına da fayda sağlaması gerektiğini düşündük. Beşiktaşlı taraftarlar için farklı tarifeler düzenledik. Bu hareket ile Beşiktaş taraftarı sadece kendisi fayda elde etmedi, takımına da büyük fayda sağladı. 9 milyon TL\'lik ek bir fayda sağladı. Bu çok değerli bir yatırım yapıyor. 2 altyapı antrenman sahası, 14 bin krampon gibi birçok desteğe denk gelen bir yatırım bu\" diye konuştu. \'\'KATILIM ÇOK BÜYÜK 2 BİN 500\'DEN FAZAL VİDEO ÇEKİLDİ\'\' Geleceğin Karakartalı projesi ile ilgili gelişmeleri de aktaran Baytorun, \"Bunun bir sosyal sorumluluk boyutu da olmalı diye düşündük. Bundan 2 ay önce dünyanın ilk dijital scout projesini hayata geçirdik. Bugün dijitalleşmenin en büyük faydası fırsat eşitliğidir. Bugün Gaziantep\'te tutkusu futbol olan bir çocuk için oluşturduğumuz fayda ile, İstanbul\'da yaşayan bir çocukla aynı fırsatı sağlıyoruz. Bu sayede Antep\'teki bir çocuk, yeteneklerini Şenol Güneş\'ten Fikret Orman\'a kadar herkese izletebiliyor. Her bölgede en fazla oy alan 50 çocuğu bölge elemelerine dahil edeceğiz. Bu 50 çocuk içinden 5 yetenekli çocuğumuzu kazanmış olacağız. 7 bölgeden toplam 35 çocuk Nevzat Demir Tesisleri\'nde kampa girecek. En az 3 çocuğumuza Beşiktaş altyapısının kapıları açılacak. Anadolu ziyaretlerimizin ilkini Erzurum\'da gerçekleştirdik. Burada farklı aktiviteler de yaptık ve 135 bin çocuğa ulaştık. Gaziantep\'te 15 okulu ziyaret ettik ve 100 bine yakın çocuğa bu projeyi anlattık. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi\'nin yüzde 10 önünde. Haziran ayına kadar bu katılımların artarak devam edeceğini düşünüyoruz.Bugün 2 bin 500\'den fazla video elimize ulaştı. Bu videolar inceleniyor. 1 Nisan itibariyle tüm karakartal hareketindeki taraftarlar oylama yapmaya başladı. Bugün 3 milyonu aşan izlenmeye ulaşmış bulunuyoruz. Iğdır, Antep, Erzurum\'da mahalle arasında top oynayan çocuklar, kendilerini tüm Türkiye\'ye izletti\" dedi. \'\'BU PROJENİN DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK\'\' Bu projenin dünyada bir ilk ve örneği olmadığını kaydeden Baytorun, \"Türk futbolcusuna ve altyapıya yatırım yapmak çok önemli. Gelecekte milli takımımızı besleyecek değerli yetenekler olduğunu görüyoruz. Karakartal hareketi 3 sene önce hayata geçmiş bir proje. Geleceğin Karakartalı projesi de bu yıl hayata geçti. Bunun uzun soluklu bir proje olmasını istiyoruz. Projenin ilk yıllarında Türkiye\'ye, 81 ilimize odaklanmak istedik. Her projede olduğu gibi bu proje de büyüyecektir. Gelişme olanaklarından birisi de Avrupa\'daki gurbetçi vatandaşlarımıza fırsat oluşturmaktır. Yurt dışından video yüklemeleri ilerleyen yıllarda olacaktır. Bunu da bir bölge üzerinden yapacağız. Bu projeye katılım olarak Marmara Bölgesi ilk sırada, Ege ve İç Anadolu Bölgesi, Marmara\'yı takip ediyor. Sonrasında Akdeniz Bölgesi var. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olarak sıralama devam ediyor\" şeklinde konuştu. UMUT KUTLU: \"GENÇLERİMİZİ SPORA KAZANDIRMAYI VE BEŞİKTAŞLI OLMALARINI İSTİYORUZ\'\' Beşiktaş Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ise projenin Avrupa standartlarında olduğunu belirterek, \"Projeyle ilgili özel talepler geliyor. İşin sadece standart bir sponsorluk olmadığını belirtmek istiyorum. İlk başta hem kulübe hem taraftara nasıl fayda sağlarız diye düşünmüştük. Taraftarların sağladığı 9 milyon TL\'lik gelir, sponsorluk anlaşmasıyla bağımsız bir gelir. Türkiye\'de birçok kulübün anlaşmaya varamadığı bir rakam bu. 2 yıl müthiş sonuçlar elde ettik. Daha fazlasını almamız gerekiyor diye düşündük. Beşiktaş\'ı İstanbul sınırlarının dışına nasıl çıkarırız diye düşündük ve bu proje ortaya çıktı. 2 bin 500 kardeşimizin videosu geldi. Bazı elenen videolar var. Bizim verdiğimiz rehber videonun dışında videolar olduğu için bunları elemek zorunda kaldık. 2 bin 500 video, Türkiye standartlarında oldukça yüksek bir durum. Yüzde 30 Marmara Bölgesi\'ydi. 1500 - 2000 arası video elimizin direkt olarak dokunamayacağı şehirlerden geldi\" dedi. Bölge elemelerinde altyapı hocalarının da yer alacağını söyleyen Kutlu, \"Bölge elemelerine gittiğimizde altyapı hocalarımızın bu kardeşlerimize dokunması ayrı bir heyecan katacaktır. Erzurum ve Gaziantep\'te 250 bin çocuğa ulaştık ve bu projeyi anlattık. Bu gençlerimizi spora kazandırmak ve Beşiktaşlı olmalarını istiyoruz. 9 yaşındaki bir çocuğa dokunup \'haydi bize gel\' diyorsanız, bundan etkilenmeyecek çocuk yoktur diye düşünüyoruz. Biz kulüp olarak videoları izliyoruz ama değerlendirme yapma durumunda değiliz, değerlendirmeyi Karakartallılar oylamayla yapacak. Bu projenin başlangıcıyla ilgili tarihi belirledik ancak bitmesiyle ilgili bir tarih belirlemedik. Gittiği yere kadar gitmesini istiyoruz. Önemli nokta şu anda kaynağı bulmak. Bunu oluşturduktan sonra tesislerin de yatırım süreci başlayacak. Böyle olduğunda Avrupa standartlarında tesislere sahip olacağız\" diye konuştu. Toplantının ardından projeye Gaziantep\'ten katılan 3 çocuk basın mensuplarını mini bir gösteri yaptı.