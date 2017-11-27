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(Görüntülü Haber) Gazişehir Gaziantep - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Mücahit YOLCU - Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)   Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iyi oynamamalarına rağmen 1 puanın önemli bir kazanç olduğunu söyledi

27 Kasım 2017 02:18

Mücahit YOLCU - Mustafa KANLI / GAZİANTEP, (DHA)


 

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri, iyi oynamamalarına rağmen 1 puanın önemli bir kazanç olduğunu söyledi.

Erkan Sözeri, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, rakibin kendilerinden iyi oynadıklarını belirterek, \"Oyuna çok iyi başlamadık. İki haftadır da maalesef bize yakışmayan goller yiyoruz. Bu da ister istemez iyi oynamamızı engelliyor. Özellikle ilk yarıda iyi oynayamadık. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle biraz toparladık. Erzurumspor, kabul etmek gerekir ki, bizden daha iyi oynadı. Bunları bazen dillendirmemiz gerekiyor. Üç haftadır sonradan giren oyuncuların farkını gördük. Ben genelini söyleyeyim; bu kötü oyuna rağmen, 1 puan bizim için kötü değil. Erzurumspor bizden iyiydi. Oyuncularımızın göstereceği performans, benim devre arasında yapacağım değişikliklere etki edecek. Çok kazanmak istiyorduk ama maalesef sonuca yansıtamadık. Erzurumspor\'u tebrik etmek gerekiyor. Biz 1 puanı, bu kötü oyuna rağmen kazanç olarak görelim\" dedi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor\'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak ise, 2 gol atan takımın 2 gol yememesi gerektiğini ifade ederek, \"Deplasmanda 1 puan alıp üzüldük. Çok rahat kazanacağımız maçı ne yazık ki berabere tamamladık. Futbolcularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten maçın başından sona kadar iyi oynadılar. Maçın 60\'ncı dakikasına kadar üstün oynadık. Maçı içinde kırılma anları vardı. Biz bu kırılma anlarını yakalasaydık galip gelebilirdik. Golü atamadığımız sürece rakibin her zaman geride kaldık. Oyuncularımı kutladım. Biz böyle oynadığımız sürece, bundan sonraki maçlarda inşallah 3 puanları alıp yolumuza devam edeceğiz. İki gol atan takımın kazanması gerekiyordu. İki gol atan takımın 2 gol yememesi gerekiyordu. Bu ligde 1 puan, 1 puandır. Gaziantep\'i de tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu.

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