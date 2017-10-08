(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da kaza: 5 yaralı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 2\'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Gazipaşa\'ya bağlı Korubaşı Mahallesi\'nde meydana geldi. Şehir merkezinden Yeşilyurt Mahallesi\'ne bir yakınının cenazesine giden 32 yaşındaki Selçuk Sarı\'nın kullandığı 07 HCT 35 plakalı otomobil Korubaşı Köprüsü\'nde karşı yönden gelen Ordu Berk yönetimindeki 07 E 7512 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Selçuk Sarı ve yanında yolcu olarak bulunan Hatice Sarı (24), Serenay Su Sarı (4), Selin Su Sarı(2) ve Sezer Sarı (25) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.