(Görüntülü Haber) Gazipaşa'da arazi yangını

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde yerleşim yeri içinde bulunan arazide çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Cumhuriyet Mahallesi Cebeli mevkiindeki lüks sitelerin arasında kalan arazide saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görev mahalle sakinleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi\'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı bir arazöz de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. 6 dönümde etkili olan yangında 6 zeytin ağacıyla 10 badem ağacı zarar gördü.